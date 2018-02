Questa sera, sul palco dell'Ariston: Midge Ure: il cantante scozzese canterà con i Decibel in "Lettera dal duca".

Midge Ure, è una leggenda:. frontman degli Ultravox dopo l'uscita di John Foxx e partner di Bob Geldof nell'impresa "Do they know it's Christmas?". Da solista è autore di "Breathe", mega-hit del 1996. Lo abbiamo incontrato e messo sul balcone del Teatro Ariston a cantare proprio quella canzone, in questa bella versione voce e chitarra.

Ure ha da poco pubblicato "Orchestrated": Il musicista scozzese, ch ha detto che questo album "ha richiesto un anno e mezzo per essere registrato, ma una vita per essere creato" e contiene le sue canzoni più famose in versione orchestrale, compresa "Breathe", e "Vienna" degli Ultravox.

Ecco la tracklist:



1. Hymn

2. Dancing with Tears in My Eyes

3. Breathe

4. Man of Two Words

5. If I Was

6. Vienna

7. The Voice

8. Ordinary Man

9. Death in The Afternoon

10. Lament

11. Reap the Wild Wind

12. Fragile