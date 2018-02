IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: il Festival su Rai 1 ha conquistato 10.825.000 di telespettatori, mentre il film su Canale 5 1.471.314.

Su Rai Uno la terza serata dell’edizione numero 68 del Festival di Sanremo, con Claudio Baglioni, Michelle Hunzikere Pierfrancesco Favino alla conduzione, la seconda parte della gara tra i giovani (4 in pista), i secondi dieci dei 20 campioni di nuovo on air, la comicità di Virginia Raffaele in apertura e quella di Nino Frassica (e Memo Remigi) in chiusura, e tra gli ospiti Emma D’Aquino, Danilo Rea e Gino Paoli, James Taylor solo e in duetto con Giorgia, i Negramaro, un premio Endrigo da assegnare, Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi nel finale a promuovere la fiction in partenza, ha conquistato 12,656 milioni di spettatori e 51,06% con la prima parte e 6,146 milioni e 54,5% con la seconda parte (media a 10,8 milioni e 51,6% di share). Il picco degli ascolti, a 15,8 milioni e 54,2% di share, è arrivato alle 21.52 durante il duetto di Baglioni e Virginia Raffaele in Canto anche se sono stonata. Baglioni ha battuto Carlo Conti e si è posizionato al quarto posto per ascolti negli ultimi diciotto anni e al primo assoluto per share. In seconda serata per Dopofestival, con Edoardo Leo e Carolina Di Domenico alla conduzione, 2,042 milioni e 37,98%.

