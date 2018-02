L’ex leader e bassista dei Pink Floyd farà il suo grande ritorno dal vivo in Italia per sei date in aprile (due a Milano e quattro a Bologna) e due a luglio (Lucca e Roma).

In attesa di vederlo da vivo sui palchi italiani, potete già pregustare parte di quello che sarà lo spettacolo dell’”Us + Them Tour 2018”, l’immenso tour iniziato lo scorso anno in New Jersey e che al momento è in Australia, che porterà sui palchi di tutto il mondo l’ultima fatica discografica di Waters “Is This the Life We Really Want?” e tanti dei classici dei Pink Floyd.

Sono stati pubblicati quattro video promozionali del tour: le canzoni interessate nei filmati sono tutte del vecchio repertorio dei Floyd: “Us and Them” e “Money” presenti nell’album del 1973 “The Dark Side Of The Moon” e due diversi spezzoni live del meraviglioso classico “Dogs” presente nell’album “Animals” del 1977.

Ecco i video qui di seguito:

È notizia recente la chiusura pacifica del contenzioso legale che aveva visto l'ex Pink Floyd e la sua casa discografica citati in giudizio dall'artista italiano Emilio Isgrò per la copertina dell'ultimo album solista del compositore e cantante britannico, "Is This The Life We Really Want?".