Tra le 8 "Nuove Proposte" in gara quest'anno al Festival di Sanremo ci sono due cantanti provenienti da Area Sanremo: si tratta di Leonardo Monteiro e di Alice Caioli. "Siamo partiti tre anni fa con circa 300 iscritti e siamo arrivati all'edizione del 2017 con più di 2.000 partecipanti", commenta Maurizio Caridi, il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, "tra pochi mesi ripartiremo con questo progetto importante, con alcuni cambiamenti: è necessario, dopo tre anni. Per ora siamo molto soddisfatti".

"Sono felice di essere arrivata fin qui grazie al percorso di Area Sanremo, perché credo sia uno dei percorsi più puliti e sinceri che abbia fatto a livello artistico: ti permette di essere te stesso in tutto, nessuno ti dice cosa devi fare, cosa devi dire, come devi apparire... Arrivare a Sanremo tramite questo canale è appagante e mi sento parte di una grande famiglia di professionisti", dice Alice Caioli, che al Festival di Sanremo 2018 presenta "Specchi rotti". Leonardo Monteiro le fa eco: "Per me Area Sanremo è cominciata in un momento della mia vita in cui ero un po' giù. Persone che mi vogliono bene mi hanno suggerito di buttarmi e l'ho presa come un gioco. Poi mi sono trovato in mezzo a grandi professionisti, gente che è in questo ambiente da un sacco di tempo, ed è stato molto bello".