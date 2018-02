Si è svolto ieri il secondo il Tè con l'artista, organizzato da Rockol e iCompany: protagonista Max Gazzè dal nostro Gianni Sibilla in diretta sui social e sul web dal salotto di Casa Siae Area Sanremo. Potete rivedere tutto qua. Oggi si prosegue con Lo Stato Sociale, sempre alle 17.

Ecco com'è andata la giornata di ieri: