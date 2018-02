Le leggende del celtic punk Dropkick Murphys e Flogging Molly tornano in concerto in Italia per un’unica esclusiva data il prossimo mercoledì 14 febbraio 2018 al Teatro Geox di Padova. Per l’occasione si unirà sullo stesso palco con uno speciale set acustico, Glen Matlock, fondatore dei Sex Pistols.

Ecco tutti i dettagli:

Dropkick Murphys + Flogging Molly + Glen Matlock

Unica data in Italia

14.02.2018 | Gran Teatro Geox | Padova

Ingresso in cassa 42,00 €

Ingresso in prevendita 35,00 € + d.d.p.

Apertura porte ore 18.30

Glen Matlock ore 19.45

Flogging Molly ore 20.30

Dropkick Murphys ore 22.00

I Dropkick Murphys, continuano il tour che sta portando in giro per i palchi di tutto il mondo la loro l’ultima fatica discografica “11 Short Stories of Pain and Glory”, pubblicato il 6 gennaio 2017 a quattro anni di distanza da “Signed and Sealed in Blood”. L’ultimo disco dei Flogging Molly, gruppo di origine irlandese formatosi nel 1997 a Los Angeles, è “Life is Good” uscito anch’esso nel 2017.

Biglietti sono in vendita su zedlive.com, fastickets.it, presso i punti vendita Fast Ticket e presso le biglietterie del Gran Teatro Geox di Padova e del Gran Teatro Morato di Brescia, e in tutti i punti vendita autorizzati.