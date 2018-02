Il venerdì è giorno di uscite discografiche: oggi, oltre al grande ritorno del duo newyorkese degli MGMT e a quello del gruppo indie rock scozzese dei Franz Ferdinand, sono usciti molti degli album dei concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2018. Scopriamoli assieme:

La nuova fatica discografica della band guidata da Alex Kapranos porta per titolo "Always ascending"; l’album è l’ideale seguito di “FFS” del 2015, album inciso insieme ai membri del gruppo statunitense Sparks. "Always ascending" è il primo disco con la nuova formazione dopo la partenza del chitarrista e fondatore Nick McCarthy

Il duo pop psichedelico di Brooklyn, composto da Benjamin "Ben" Goldwasser e Andrew VanWyngarden, è tornato sul mercato discografico dopo ben cinque anni dall’ultimo album. “Little Dark Age” è prodotto da Patrick Wimberly dei Chairlift e Dave Fridmann.

Il re del rap statunitense Kendrick Lamar ha curato la colonna sonora del nuovo film targato Marvel "Black Panther", che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 14 febbraio. La soundtrack del film vanta tanti ospiti illustri tra cui: The Weeknd, Vince Staples, SZA, Schholboy Q, 2 Chains e Saudi, Khalid, Jorja Smith e Anderson.Paak.

“Sleepwalkers” è il secondo album solista del frontman dei Gaslight Anthem Brian Fallon. Il disco arriva due anni dopo “Painkillers”. “Sleepwalkers” è stato registrato al Parlor Recording Studio di New Orleans con l’aiuto di Ted Hutt, che aveva già collaborato con Fallon in occasione dell’album dei Gaslight Anthem “The ’59 sound” del 2008.

Il rapper e produttore discografico statunitense 2 Chainz torna a sorpresa con con un nuovo EP di quattro brani intitolato “The Play Don’t Care Who Makes It”. L’EP vanta la partecipazione di YG e Offset dei Migos nel brano “Proud". 2 Chainz ha pubblicato l’anno scorso l’album “Pretty Girls Like Trap Music”.

Il 27enne cantautore britannico James Bay, che sarà in concerto in Italia il prossimo 8 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Mi), ha pubblicato il nuovo singolo “Wild Love”; anticipazione del suo prossimo album:

Tra gli album italiani usciti oggi ce ne sono molti dei concorrenti in gara a Sanremo 2018, eccone alcuni:

Il cantante di origini albanesi Ermal Meta, recentemente finito sotto i riflettori per le vicende della canzone che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2018, "Non mi avete fatto niente", ha pubblicato la sua terza fatica discografica “Non abbiamo armi”.

Max Gazzè, che ha recentemente annunciato le date del tour estivo , ha pubblicato il nuovo album “Alchemaya”, un progetto che vede la fusione di orchestra sinfonica e sintetizzatori, un concept album diviso in due atti: Il primo contiene una vera e propria opera sinfonica originale in 11 tracce, il secondo cd è composto da alcuni dei più grandi successi di Gazzè arrangiati in modo orchestrale più tre brani inediti.

Noemi torna con “La Luna”, album che descrive come: “una nuova avventura”; il disco è il quinto in studio della cantante romana; successore di “Cuore d'artista” uscito nel 2016.

Tra gli altri album usciti oggi ci sono: “Primati” dello Stato Sociale, la raccolta dei singoli della band bolognese più tre inediti, “Eterno” di Giovanni Caccamo, “Parole rumori e anni” di Fabrizio Moro, “Roma è di tutti” di Luca Barbarossa, “Pelle differente” di Enzo Avitabile, “Maredentro: il viaggio” di Bungaro, “Un pugno di stelle”, antologia dei brani e dei duetti più celebri di Ornella Vanoni e “V”, il ritorno in studio delle Vibrazioni dopo otto anni.