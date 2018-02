Piccolo incidente per Noemi, sul palco dell'Ariston. Questa sera, giovedì 8 febbraio, la cantante romana, in gara tra i "big" al Festival di Sanremo 2018 con "Non smettere mai di cercarmi", si è presentata sul palco con un elegantissimo abito un po' scollato. E prima che cominciasse a cantare, l'abito ha mostrato parte del seno della cantante. La regia ha subito staccato l'inquadratura, spostandola su Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, che stavano per annunciarla.

