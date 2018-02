In tempi di annunci da parte dei maggior festival internazionali – dal Primavera Sound di Barcellona, all’ungherese Sziget Festival fino, passando oltreoceano, al Coachella, per citarne solamente alcuni -, che da qualche settimana a questa parte vanno ad arricchire l’offerta di musica live estiva diffondendo le loro line-up, ecco che anche il rumeno Untold Fest ha reso noti i suoi artisti. La kermesse, che avrà luogo in Transilvania, animerà le terre associate al nome del Conte Dracula con due figure di punta della scena elettronica: i Prodigy e Bonobo. Oltre a loro, la cittadina di Cluj ospiterà i Dj sets di Afrojack, Diplo, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike e diversi altri artisti.

Lo scorso mese di luglio la band capitanata da Liam Howlett ha diffuso l’ep “The Night Is My Friend EP”- ideale seguito del precedente album “The Day Is My Enemy” (2015) – contenente alcuni remix e un inedito, il brano “AWOL”.

Bonobo ha lanciato sul mercato la sua ultima fatica discografica, “Migration” – di cui potete leggere la nostra recensione qui - lo scorso anno, a quattro anni di distanza da “The North Borders”.