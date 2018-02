Ad alcuni mesi di distanza dal suo ultimo lavoro di studio, “Funk Wav Bounces Vol. 1”, quinto album del Dj scozzese, Calvin Harris torna sulle scene con una nuova canzone, il singolo “Nuh Ready Nuh Ready”. Per la realizzazione del brano, Harris ha coinvolto il musicista canadese PartyNextDoor, all'anagrafe Jahron Anthony Brathwaite, che ha lodato per le sue doti di cantautore: “La sua penna e la sua voce e la sua portata sono, io credo, tra le migliori al mondo”, ha detto l’artista in un’intervista su Beats 1 Radio, spiegando anche come la collaborazione con Brathwaite sia stata un grande stimolo, per Harris, a dare sempre il meglio di sé. Dice il Dj:

Cantava un gancio sulla traccia e io mi sentivo del tipo: “Dai, devi fare di più se sei capace". Così questo è quello che ho fatto.

Potete ascoltare “Nuh Ready Nuh Ready” qui: