E’ stata trasmessa stasera, giovedì 8 febbraio, la terzai puntata della videosaga TIM che ha per protagonista una Mina “aliena” in viaggio interstellare. Anche stasera la voce di Mina ha colloquiato con quella della sua astronave Opera e con i RoboTim ballerini

TIM torna a Sanremo e presenta l’“Opera Digitale Intergalattica in 5 atti”, uno spettacolo nello spettacolo che anche quest’anno accompagnerà i telespettatori durante il Festival ed arriverà sul palco del Teatro Ariston nella serata finale.

Proveniente da un pianeta lontano l’astronave interspaziale Opera, governata dal Comandante Intergalattico Mina, si avvicina alla Terra in cerca di connessione; al suo interno una ciurma di euforici robot che animeranno il viaggio cercando di imitare i movimenti del ballerino JSM, sulle note di “Another Day of Sun”. Nello spot anche la partecipazione di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che ha prestato la sua inconfondibile voce all’astronave Opera. Uno show “stellare” per raccontare la potenza della rete superveloce di TIM.



Gli spot, della durata di 75”, sono diretti da Maki Gherzi. La campagna è ideata e concepita dalla direzione Brand Strategy & Media di TIM e realizzata in collaborazione con Havas Milan.