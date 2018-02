Lo storico gruppo californiano stoner rock ha fatto squadra con le sei corde dei Rush, Alex Lifeson, per una delle canzoni del nuovo album dei Fu Manchu: la traccia, lunga ben diciotto minuti, “Il Mostro Atomico”, che potete ascoltare qui. L’ultima operazione discografica dei Fu Manchu, “Clone Of The Universe”, solcherà i mercati domani, venerdì 9 febbraio. Ecco come Scott Hill, voce e chitarra della band, ha raccontato la collaborazione con Lifeson:

Abbiamo registrato tutta la canzone con un solo take. Dopo averla ascoltata con tutti gli effetti e i rumori, il batterista Scott Reeder mi ha chiesto di provare quattro strofe di parole nel mezzo esatto della canzone. Quella notte sono andato a casa e ho scritto le quattro strofe e calzavano perfettamente. Poi siamo venuti a sapere che Alex Lifeson aveva acconsentito a suonare alcune parti di chitarra nella canzone. Cazzo!

Così, la band spiega di aver mandato al chitarrista il pezzo, dandogli indicazione di suonare del tutto liberamente, come meglio avesse preferito. Il risultato? “Ha reso la canzone 10 milioni di volte più bella e migliore”, conclude Hill, che aggiunge: “Non vedo l’ora di suonare dal vivo questi 18 minuti di canzone!”.

Quanto alla chitarra dei Rush, l’idea di una collaborazione con i Fu Manchu non poteva che stuzzircarne la curiosità:

Sapevo dei Fu Manchu da tanti anni e ho pensato che sarebbe stato un progetto divertente su cui lavorare, dal momento che vengo da una diversa direzione chitarristica e e ho dato il benvenuto alla sfida di fare qualcosa di un po’ diverso. La traccia era già molto ricca di riff di chitarra e questo mi ha spinto a pensare in termini di ritmo, atmosfera e rifinitura.

La band è attualmente impegnata nella branca nordamerica del tour a supporto di “Clone Of The Universe”.