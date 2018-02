Mr. E e soci hanno condiviso una nuova canzone del loro album in uscita la prossima primavera, il 6 aprile per l’esattezza. Il brano estratto da “The Deconstruction”, che per gli Eels arriva a quattro anni dal precedente “The Cautionary of Mark Oliver Everett”, si intitola “Today Is The Day” e segue di pochi giorni la prima anticipazione dell’ultima fatica degli indie-rockers statunitensi, la title track “The Deconstruction”, che vi avevamo fatto ascoltare qui, riportando anche la tracklist del disco.

Non ci resta che augurarvi buon ascolto, in attesa di accogliere Everett e compagni nel Belpaese nell’estate 2018: l’unica data italiana del tour della band sarà il 23 giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena.