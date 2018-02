E' scomparso all'età di 76 anni per cause naturali (ma non specificate) Mickey Jones, batterista - poi attore - che nel corso della sua carriera ebbe l'opportunità di collaborare con artisti del calibro di Bob Dylan, Johnny Rivers e Kenny Rogers: lo riferisce il Los Angeles Times, precisando come la morte dell'artista sia sopravvenuta dopo una "lunga lotta contro una malattia".

Nato a Houston, Texas, nel 1941, Jones debuttò come batterista professionista al fianco di Trini Lopez nei tardi anni Cinquanta, per poi passare - nel corso degli anni Sessanta - alle backing band di Johnny Rivers e Bob Dylan: con il cantautore di Duluth Mickey divise il palco in occasione del tour del 1966, per il quale sostituì il leggendario Levon Helm della Band. Tra le tappe della serie di concerti che vide di due insieme sul palco, figura anche quella - storica - del 17 maggio alla Free Trade Hall di Manchester, durante la quale Dylan fu contestato dal pubblico per l'utilizzo della chitarra elettrica nella seconda parte dello show.

Nel luglio dello stesso anni Dylan rimase vittima di un grave incidente motociclistico, che lo constrinse a osservare un lungo periodo di inattività: Jones prima passò in forze nella band di Kenny Rogers, poi - abbandonata la musica, almeno da batterista professionista, si reinventò attore, segnalandosi nel cast di - tra gli altri titoli - "National Lampoon's Vacation", film diretto da Harold Ramis del 1983 con Chevy Chase e Beverly D'Angelo.