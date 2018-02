Con un po' di fortuna i fan nostri connazionali che andranno a vederli i prossimi 14 e 16 marzo rispettivamente a Roma e Bologna potranno sperare in qualche anticipazione, ma per una rassegna completa live dei brani nuovi su suolo italiano occorrerà aspettare il prossimo 8 settembre, quando Jared Leto e compagni torneranno nella Penisola per esibirsi a Milano: i Thirty Seconds to Mars - per bocca del loro fronte, della mattina di oggi, giovedì 8 febbraio, ospite dell'Ellen DeGeneres Show - hanno confermato la pubblicazione del loro nuovo album per il prossimo 6 aprile.

L'ideale seguito di "Love, Lust, Faith and Dreams" del 2013, attualmente battezzato presso gli store online come "The New Album", titolo verosimilmente provvisorio, sarà promosso per mezzo di un tour mondiale - il "Monolith Tour" - che prenderà il via il prossimo 6 giugno da Toronto, in Canada.