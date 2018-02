IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: dalla sala stampa del Festival di Sanremo, Gianni Sibilla dà le anticipazioni della terza serata.

Archiviato il caso di presunto plagio di Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la riammissione della coppia in gara già da questa sera. Decisione che, però, ha scontentato i giornalisti musicali, come riporta Gianni Sibilla. Ospite della serata molto atteso è James Taylor, che duetterà anche Giorgia.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO QUA E GUARDA IL VIDEO