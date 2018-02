E' stata finalmente resa disponibile in streaming gratuito "An Acre Of Land", brano scritto da PJ Harvey con il compositore britannico Harry Escott inserito nella colonna sonora del thriller "Dark River": il brano è una rilettura dello standard folk inglese "Scarborough Fair", ballata del diciottesimo secolo divenuta parte anche del repertorio americano con i titoli "My Father Had an Acre of Land", "The Parsley Vine" e "The Shirt of Lace" (usata come base melodica e armonica anche da Bob Dylan per la sua "Girl from the North Country", originariamente inserita in "The Freewheelin' Bob Dylan" del '63).

ASCOLTA "AN ACRE OF LAND" DI PJ HARVEY E HARRY ESCOTT

"Dark river", diretto da Clio Barnard e interpretato da Ruth Wilson, Mark Stanley e Sean Bean, debutterà nelle sale americane e inglesi il prossimo 23 febbraio.