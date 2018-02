"La nostra è una canzone sulla spiritualità, sulla vita oltre la vita, sul distacco": a parlare è Enrico Ruggeri, che quest'anno ha riportato i Decibel al Festival di Sanremo, in gara. Il brano che il trio di "Contessa" propone sul palco dell'Ariston si intitola "Lettera dal Duca", è stato scritto da Enrico Ruggeri, Silvio Capeccia e Fulvio Muzio ed è un omaggio a David Bowie: "Il Duca, come noto, è lui".

Venerdì, nella serata dei duetti, i Decibel condivideranno il palco dell'Ariston con il cantautore scozzese Midge Ure: "Avevamo bisogno di una leggenda al nostro fianco. Noi eravamo sotto al palco del PalaLido, quando gli Ultravox suonarono a Milano. Gli abbiamo mandato la canzone, gli è piaciuta molto e ci siamo trovati". "Il vero motivo per cui mi hanno chiesto di venire è che abbiamo lo stesso taglio di capelli", scherza Midge Ure, seduto in mezzo ai Decibel al tavolone della sala stampa dell'Ariston, "non mi era stato mai chiesto di venire al Festival di Sanremo come ospite e sono molto felice".

"Lettera dal Duca" fa parte del nuovo album in studio dei Decibel, "L'anticristo", nei negozi da venerdì 16 febbraio.

Ruggeri a breve comincerà ad insegnare storia della musica del dopoguerra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano: "Il rock ha finalmente dignità per essere insegnato al conservatorio. Questo crea ancora più un solco tra la musica classica e il rock da un lato e la musica 'leggera' dall'altra", dice.