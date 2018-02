Verrà pubblicato il prossimo 6 aprile "Johnny Cash - Forever Words", raccolta di adattamenti musicali delle poesie scritte dal Man in Black interpretati da, tra gli altri, lo scomparso frontman dei Soudgarden e Audioslave Chris Cornell, Elvis Costello, T. Bone Burnett, Willie Nelson, Jayhawks, Rosanne Cash e Kris Kristofferson.

L'album, che prende il titolo dall'omonima raccolta di scritti del gigante del country USA, è stato prodotto da John Carter Cash, figlio di Johnny - e fratellastro di Rosanne, anche lei coinvolta, ma come interprete, nel progetto: "Ho scelto gli artisti che ho sentito più legati a mio padre, soprattutto attraverso le loro storie personali", ha spiegato lui, "E' stato eccitante immergersi in questo scritti, metterli insieme e presentarli a persone diverse che sono stati in grado di completarli come - credo - papà avrebbe voluto".

Ecco, di seguito, la tracklist e gli ospiti di "Johnny Cash - Forever Words":

1. “Forever/I Still Miss Someone” – Kris Kristofferson and Willie Nelson

2. “To June This Morning” – Ruston Kelly and Kacey Musgraves

3. “Gold All Over the Ground” – Brad Paisley

4. “You Never Knew My Mind” – Chris Cornell

5. “The Captain’s Daughter” – Alison Krauss and Union Station

6. “Jellico Coal Man” – T. Bone Burnett

7. “The Walking Wounded” – Rosanne Cash

8. “Them Double Blues” – John Mellencamp

9. “Body on Body” – Jewel

10. “I’ll Still Love You” – Elvis Costello

11. “June’s Sundown” – Carlene Carter

12. “He Bore It All” – Daily and Vincent

13. “Chinky Pin Hill” – I’m With Her

14. “Goin’, Goin’, Gone” – Robert Glasper featuring Ro James, and Anu Sun

15. “What Would I Dreamer Do?” – The Jayhawks

16. “Spirit Rider” – Jamey Johnson

Il disco sarà reso disponibile sotto forma di doppio vinile, CD e in formato digitale.