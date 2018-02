Il duo Meta-Moro continua ad essere in testa della classifica social della TIM Data Room, la unit di TIM che analizza i dati digital provenienti dalla Rete in occasione del Festival di Sanremo. I due cantanti, anche se ieri sera non si sono esibiti a causa della sospensione decisa dall’organizzazione, sono stati l’argomento più chiacchierato sui social nel corso della seconda serata del Festival. #IoStoConMetaMoro è stato anche l’hashtag più utilizzato su Twitter con con 21.000 tweet. Tra i protagonisti social della serata di ieri, secondo TIM Data Room, anche Pippo Baudo: l’orario durante il quale sono stati pubblicati più tweet è stato tra le 22:08 e le 22:09 con oltre 1.400 tweed in un minuto, appena dopo l'inizio dell'intervento dello storico conduttore.

Per quanto riguarda gli artisti in gara, dopo Meta-Moro compaiono Annalisa, Nina Zilli, Ornella Vanoni, Diodato e Roy Paci.

Nella Top 10 delle ricerche Google più frequenti in Italia il 7 febbraio, 9 su 10 hanno riguardato il Festival di Sanremo per un totale di 570 mila ricerche web.

TIM Data Room monitora ed evidenzia i trend legati agli argomenti inerenti le serate televisive, gli ospiti e i conduttori, nonché le opinioni espresse dalla Rete sulla kermesse. Buzztrend, opinion mining, sentiment analysis sono solo alcune delle attività che impegnano ogni giorno i data scientists di TIM per raccontare il Festival attraverso i Big Data.

