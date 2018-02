Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Il Festival di Sanremo, in diretta tutti i giorni dal truck di Radio2 in Piazza Borea D’Olmo, ha fatto boom ancora una volta. Il 'tutto esaurito' di fronte al truck è una costante grazie anche agli ospiti poliedrici che ogni giorno vengono scelti. Domani, venerdì 9 febbraio' si partirà alle 12 con ‘Non è un paese per giovani’: Ospiti di Giovanni Veronesi e Max Cervelli, saranno Giuliano Sangiorgi e Max Gazzé per una puntata sempre unica e dissacrante com’è tipico dell’ironia dei due conduttori. Alle 16 sarà il turno de ‘I Socipatici’: Andrea Delogu, Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi condivideranno il microfono, con Nina Zilli, Ron, Ermal Meta e Fabrizio Moro. Attesa per il serale, in diretta in contemporanea su Rai1 e Radio2, commentato dal trio inedito di Radio2, composto da Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo, che ospiteranno impressioni ed emozioni a caldo di tutti gli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston. Radio2 a Sanremo 2018 è in onda fino a domenica 11 febbraio, anche in streaming su radio2.rai.it, fruibile sulla App di Radio Rai e con contenuti speciali e dirette su facebook, instragram e twitter @RaiRadio2.