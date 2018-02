Il grande James Taylor, leggenda della canzone americana, sarà ospite questa sera al Festival di Sanremo e canterà tre canzoni "Fire and rain" da solo, duetterà insieme a Giorgia su "You've got a friend" e rileggerà "La donna è mobile" dal Rigoletto. Rockol ha girato una lunga intervista esclusiva con James Taylor, che pubblicheremo a breve - intanto vi mostriamo una clip, in cui racconta il suo amore per la chitarra e per le riletture particolari con lo strumento. Famosa fu la sua versione dell'inno americano, cantata alle World Series, le finali di Baseball, prima dei suoi amati Red Sox.

il cantautore di Boston sarà di scena in Italia aluglio: il 20 in piazza Napoleone, a Lucca, per il Lucca Summer Festival, il 22 al Teatro Antico di Pompei e il 23 presso le Terme di Caracalla, a Roma. Per tutte e tre le serate è prevista la presenza agli show di Bonnie Raitt. Taylo sarà accompagnato da una All Star Band composta da Steve Gadd alla batteria, Luis Conte alle percussioni, Kevin Hays a piano e tastiere, Mike Landau alla chitarra elettrica, Walt Fowler a fiati e tastiere, Jimmy Johnson al basso, Lou Marini ai fiati e Arnold McCuller, Andrea Zonn e Kate Markowitz ai cori.