La popstar statunitense Selena Gomez è tornata a parlare dei problemi psicologici che ha avuto in passato e che nel 2016 la portarono a prendersi una pausa dalla musica per curare ansia e depressione.

In un'intervista rilasciata a Harpers Bazaar rivela che il perseguire il benessere è il suo obiettivo principale per il 2018: "Chi mi conosce sa che al primo posto ci sarà sempre la mia salute e il mio benessere. Ho avuto un sacco di problemi con depressione e ansia e sono stata molto esplicita al riguardo, ma non è qualcosa che sento di avere superato. Non ci sarà mai un giorno in cui mi sentirò di poter dire, ‘Eccomi qui ben vestita, ho vinto!’ Penso che sia una battaglia che dovrò affrontare per il resto della mia vita. Ora ci convivo bene perché so che sto mettendo me stessa sopra qualsiasi altra cosa. Ho iniziato l’anno con quel pensiero. Voglio essere sicura della mia salute. Se quella è ok, tutto il resto va a posto”

Quando esternò i suoi problemi di salute nel 2016, la Gomez disse: "Come molti di voi sanno, circa un anno fa ho rivelato di avere il lupus, una malattia che può colpire le persone in modi diversi. Ho scoperto che l'ansia, gli attacchi di panico e la depressione possono essere effetti collaterali del lupus. Io voglio essere proattiva e concentrarmi sul mantenimento della mia salute e della mia felicità e ho deciso che il modo migliore per andare avanti è prendersi un po’ di tempo libero. Grazie a tutti i fan per il supporto. Sapete quanto siete speciali per me, ma ho bisogno di affrontare questa cosa e sto facendo tutto il possibile per il mio benessere. So di non essere la sola ad avere questo problema e condividendo questo pensiero, spero che altri saranno incoraggiati ad affrontare i loro problemi".