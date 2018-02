C'è un nodo da sciogliere, al Festival di Sanremo 2018. È quello legato al "caso Meta-Moro". La conferenza stampa di ieri, mercoledì 7 febbraio, si era chiusa con un intervento del direttore di Rai1 Angelo Teodoli, che aveva fatto sapere che la dirigenza si sarebbe riservata di fare ulteriori verifiche: "Dateci il tempo di valutare tutte le cose". L'esibizione dei due cantautori prevista per ieri sera non sembrava a rischio. Poi, nel pomeriggio, un primo comunicato stampa: "Sono sospesi in attesa di ulteriori approfondimenti. Al loro posto si esibirà Renzo Rubino". E subito dopo una precisazione: "Non sospesi ma rinviati a domani".

Ora, per la RAI, è arrivato il momento di sciogliere il nodo. Anche se ad aprire la conferenza stampa di questa mattina, giovedì 8 febbraio, sono i dati d'ascolto della seconda serata (47,7% di share), inevitabilmente tutta l'attenzione dei giornalisti è su Meta-Moro e il loro destino. L'organizzazione legge una nota dell'ufficio legale: "A seguito delle valutazioni tecniche effettuate la RAI ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone interpretata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, 'Non mi avete fatto niente', in quanto conforme al requisito di novità previsto dal regolamento del Festival di Sanremo". E ancora: "Gli stralci di 'Silenzio' utilizzati in 'Non mi avete fatto niente' sono inferiori di 1/3 rispetto alla sua durata complessiva. Le due canzoni, pur presentando analogie per una frase musicale, non sono la stessa canzone. La canzone 'Non mi avete fatto niente' è nuova e resta in gara".

La decisione della RAI fa scoppiare subito una polemica, tra i giornalisti: alcuni applaudono dopo aver appreso che Meta e Moro restano in gara; altri, invece, contestano la scelta dell'organizzazione. Qualcuno fa notare alla RAI di aver fatto una serie di errori nell'affrontare la questione: "Siamo partit da un'idea e ieri in conferenza voi ci avete dato elementi dei quali noi non eravamo a conoscenza. A quel punto, in maniera seria e consapevole, abbiamo deciso di riunirci nuovamente per decidere cosa fare", risponde il capostruttura RAI Claudio Fasulo. Ma la RAI era a conoscenza delle vicende di "Non mi avete fatto niente"? "No, noi non ne eravamo a conoscenza". "Eppure Ermal Meta e Fabrizio Moro dicono di avervi informato", fa notare un giornalista. Fauslo, però, non risponde.

Il "caso Meta-Moro" potrebbe costituire un precedente. La canzone che poi si è "evoluta" in "Non mi avete fatto niente", "SIlenzio", scritta da Andrea Febo (autore, insieme a Meta e Moro di "Non mi avete fatto niente") e cantata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali, era stata infatti già eseguita pubblicamente dal vivo e filmati dell'esecuzione erano stati pubblicati in rete: "In futuro bisognerà tenere presente molte cose. L'evoluzione tecnologica e i comportamenti sociali, ad esempio. E non è escluso che si faccia", osserva la RAI.

Il direttore artistico Claudio Baglioni arriva in sala stampa alle 13.20, quando il "caso Meta-Moro" sembra ormai chiuso.