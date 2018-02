Il duo pop psichedelico di Brooklyn tornerà sul mercato discografico dopo ben cinque anni con il nuovo disco “Little Dark Age”, in uscita questo venerdì nove febbraio.

Dopo aver già dato alcune anticipazioni di quello che sarà il nuovo album pubblicando i singoli “Little Dark Age”, “When You Die” e “Hand It Over”, arriva ora l’ultimo estratto del disco: “Me and Michael”.

Nel video diretto da Joey Frank e Randy Lee Maitland, si vedono gli MGMT scoprire su YouTube un brano della band True Faith: "Ako at si Michael". Mossi dalla bellezza della melodia decidono di rubare la canzone e farla propria.

Qui di seguito il video:

I True Faith hanno effettivamente registrato una versione di "Ako at si Michael" e hanno girato un un video per completare la storia degli MGMT. Date un'occhiata alla loro (altrettanto bella) versione qui sotto:

Gli MGMT saranno in concerto in Italia il 17 luglio , quando si esibiranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano in occasione del Milano Summer Festival. Per l’occasione condivideranno il palco con il duo francese di musica elettronica Justice.