Secondo fonti riservate consultate da TMZ, la reunion delle Spice Girls potrebbe concretizzarsi in un tour la cui data di inaugurazione dovrebbe essere fissata entro la fine della prossima estate. La testata americana riferisce il (presunto) piano di Simon Fuller, storico manager dell'ex girl band britannica: passata la bella stagione la serie di eventi da vivo che vedrà tornare a collaborare sui palchi Mel B, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie C sarebbe destinata a debuttare sui palchi d'oltremanica prima dell'autunno, per poi spostarsi negli Stati Uniti entro la fine dell'anno.

Trattandosi di voci del tutto ufficiose, i dettagli per il momento sono ancora pochissimi: le uniche certezze, al momento, parrebbero essere le assenze di eventuali residency a Las Vegas, e - cosa più importante, agli occhi dei fan - progetti discografici che comportino la registrazione di brani inediti - particolare, questo, per certi versi intuibile, visti i piani di Fuller basati più che altro su contratti non convenzionali (e molto redditizi). TMZ, al momento, non fornisce alcuna indicazioni circa un eventuale passaggio nell'Europa continentale del reunion tour delle Spice Girls.