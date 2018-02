Nonostante i rapporti tra gli elementi di quella che fu la gloriosa super-band di "Déjà Vu" negli ultimi anni si siano logorati non poco, Crosby, Stills, Nash & Young potrebbero tornare in attività - seppure pro tempore - in nome di una causa comune: l'odio verso l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La provocazione, lanciata da un cronista di Billboard, è stata raccolta da David Crosby. Essendo tutti e quattro gli ex componenti della formazione fieri oppositori dell'attuale inquilino della Casa Bianca, possibile che la causa anti-Trump possa rappresentare uno stimolo capace di far dimenticare agli ex sodali i recenti dissapori?

"Sì, potrebbe succedere, ma non durerebbe a lungo, perché è già un po' di tempo che non andiamo più d'accordo", ha spiegato Crosby: "Tutti gli altri sono incazzati con me, ma odiano tutti Trump esattamente come me. Lo detestiamo perché è un bambino viziato non in grado di fare il suo lavoro. Quindi sì, una reunion è possibile: tra di noi non ci piacciamo, ma Trump ci piace ancora meno. Lo odio. Lo appenderei per i pollici. Ma ai miei concerti, in generale, coi politici ci vado giù duro. Ho davvero un'opinione molto bassa, dei politici".