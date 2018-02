Aggiornamento. Ore 19.50 del 7 febbraio: L'organizzazione ha fatto una nuova precisazione e ha corretto il ttitolo del comunicato stampa.

Ermal Meta e Fabrizio Moro sono stati sospesi dalla gara del Festival di Sanremo 2018 "in attesa di approfondimenti". Lo fa sapere l'organizzazione della Rai nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 febbraio. "L'organizzazione, d'accordo con il direttore artistico Claudio Baglioni, ha deciso di sospendere l'esibizione dei due artisti prevista per questa sera". Al loro posto si esibirà Renzo Rubino, estratto a sorte alla presenza di un notaio.

Ecco il comunicato completo:

SANREMO 2018: META-MORO SOSPESI IN ATTESA APPROFONDIMENTI

Al loro posto estratto a sorte Renzo Rubino

In attesa di approfondimenti tuttora in corso sulla vicenda della presunta violazione del regolamento del Festival da parte della canzone presentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro, l'Organizzazione del Festival - d'accordo con il Direttore Artistico, Claudio Baglioni - ha deciso di sospendere l'esibizione dei due artisti, prevista questa sera.

Al loro posto - dopo un'estrazione a sorte alla presenza di un notario - è stato designato Renzo Rubino.

Il "caso Meta-Moro", così come è stato già ribattezzato, è scoppiato ieri sera dopo il primo passaggio dei due cantautori, in gara tra i "big" con "Non mi avete fatto niente", sul palco dell'Ariston. Il sito AltroSpettacolo ha fatto notare che il brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro, scritto insieme al cantautore Andrea Febo, presenta evidenti somiglianze con un'altra canzone scritta dallo stesso Febo - come riportato da Rockol - e presentata alle selezioi di Sanremo Giovani nel 2015 dai cantanti Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. Nella conferenza stampa di questa mattina, mercoledì 7 febbraio, il capostruttura Rai Claudio Fasulo aveva fatto sapere che Ermal Meta e Fabrizio Moro sarebbero rimasti in gara. Poi il passo indietro del direttore di Rai1 Angelo Teodoli, alla fine della stessa conferenza stampa: "Dateci il tempo di valutare tutte le cose", aveva detto.