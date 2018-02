Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa Rai in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Concerti a notte fonda, musica di qualità al Forte Santa Tecla – Radio2 in the Club: la proposta in note della radio ufficiale del Festival di Sanremo ha nuovamente fatto boom registrando un nuovo ‘tutto esaurito’. Domani sera, 8 febbraio, al termine della serata all’Ariston saliranno sul palco Diodato e Roy Paci per proporre – live anche su Radio2 - un concerto esclusivo. Importante anche l’aspetto ‘social’: in rete, sul sito www.radio2.rai.it, su Facebook e Twitter si potranno trovare filmati, fotogallery e riascoltare le performances uniche. A Lele Sacchi, professione dj di fama internazionale, il compito di proporre musica dal vivo nei pomeriggi del Festival: dj set session a partire dalle 18,30 fino alle 20. Dalle 24,30 di domani, poi, sempre coadiuvati da Lele Sacchi, si esibiranno live (e verranno proposti on air nella programmazione notturna di Radio2) altri dj con alcuni ospiti provenienti direttamente dal Teatro Ariston: domani toccherà a Rame from Pastaboys far ballare il popolo della notte.