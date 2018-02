Atteso domani, giovedì 8 febbraio, sul palco del teatro Ariston come ospite speciale dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo, James Taylor ha annunciato oggi tre concerti in Italia per il prossimo mese di luglio: il cantautore di Boston sarà di scena il 20 luglio in piazza Napoleone, a Lucca, per il Lucca Summer Festival, il 22 al Teatro Antico di Pompei e il 23 presso le Terme di Caracalla, a Roma. Per tutte e tre le serate è prevista la presenza agli show di Bonnie Raitt, cantautrice americana che sta accompagnando Taylor nel corso di questo tour: sul palco, ad accompagnare la voce di "Fire and Rain" sarà la All Star Band composta da Steve Gadd alla batteria, Luis Conte alle percussioni, Kevin Hays a piano e tastiere, Mike Landau alla chitarra elettrica, Walt Fowler a fiati e tastiere, Jimmy Johnson al basso, Lou Marini ai fiati e Arnold McCuller, Andrea Zonn e Kate Markowitz ai cori. I biglietti saranno disponibili in prevendita nei prossimi giorni sul circuito TicketOne.

James Taylor - sempre insieme a Bonnie Raitt - è stato chiamato come artista di supporto al grande concerto che, il prossimo 8 luglio a Londra, segnerà una delle ultime apparizioni pubbliche della leggenda della chitarra inglese Eric Clapton.