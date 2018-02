Futuro a rischio per le Fifth Harmony? In questo momento la previsione è quanto meno azzardata, di vero c’è che il gruppo dopo avere perso nel dicembre 2016 Camila Cabello che ha intrapreso una fortunata carriera solista, ora un contratto da solista l’ha firmato anche Normani Kordei, un’altra delle componenti della band pop statunitense formatasi nel 2012 durante l’edizione a stelle e strisce del talent X Factor.

Già il mese scorso era girata voce che anche Lauren Jauregui fosse in procinto di firmare un accordo con una nuova etichetta per dare il via a una sua carriera solista.

La stessa Jauregui in una recente intervista ha detto a Forbes che all’interno del gruppo è stata discussa la prospettiva di iniziare delle avventure soliste: "Ci stiamo dando dello spazio a vicenda per esplorare noi stesse. Dobbiamo essere oneste tra di noi e parlare di quello che stiamo facendo. Naturalmente le Fifth Harmony sono la priorità numero uno per tutte. Abbiamo pubblicato il singolo “Por favor” e abbiamo un sacco di impegni. Dobbiamo andare in tour in Asia e in Australia e ne abbiamo appena concluso uno in Sudamerica.”