IN COLLABORAZIONE CON TVZOOM.IT: su Rai1 Festival di Sanremo a 11,6 milioni di spetattori e 52,06% di share media, batte le prime di Carlo Conti ed è nella top four dal 2000 per share e nella top nine per ascolti.

Su Rai 1 per la prima serata dell’edizione numero 68 del Festival di Sanremo, con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino alla conduzione, l’esibizione dei 20 big in gara, il passaggio di Rosario Fiorello (18 minuti da scalda-pubblico con in avvio invasione del palco di uno sconosciuto che protestava, e poi dalle 21.50 per la telefonata con dedica all’assente per malattia Laura Pausini), Gianni Morandi (23.54) e il cast del film di Gabriele Muccino A casa tutti bene in chiusura, 13,775 milioni di spettatori e 51,41% con la prima parte e 6,6 milioni e 55,4% con la seconda parte (media a 11,6 milioni e 52,06% di share).

