Tra i protagonisti indiscussi della prima serata della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, l’anziana ballerina Paddy Jones ieri ha lasciato a bocca aperta tutto il teatro Ariston con la sua performance di danza acrobatica, accompagnando la band bolognese Lo Stato Sociale sulle note del brano “Una vita in vacanza”.

Non tutti sapevano, mentre la guardavano volteggiare tra le braccia del ballerino che l’accompagnava, Nico, 40 anni più giovane di lei, che Sarah Patricia Jones, 83 anni, nata il 1 luglio 1934, è nel Guinness mondiale per essere la ballerina di salsa acrobatica più anziana del mondo. La signora britannica si era già esibita nei talent “Britain’s Got Talent”, nel 2014, e “Tu si que vales”. Quest’ultimo – versione spagnola dell’originale britannico – ha visto proprio Paddy Jones aggiudicarsi la vittoria nel 2009, sempre con il compagno di danze Nico. Il duo ha gareggiato anche nella versione argentina di “Dancing with the Stars”, “Bailando 2010”.

Nata nelle West Midlands inglesi, nella cittadina di Stourbridge, Jones ha conosciuto il suo compagno di danze Nico frequentando la sua scuola di salsa, dove ha iniziato a prendere lezioni di flamenco, in Spagna, per poi formare con il ballerino il duo “Son del Timbal”. La salsa non è stata il primo approccio alla danza di Paddy Jones, che quando aveva poco più di due anni ha cominciato a prendere lezioni di danza classica, allontanandosi temporaneamente dal mondo del ballo intorno ai 22 anni.

L’esibizione di ieri della ballerina a molti ha riportato alla mente la scimmia di Francesco Gabbani, che durante l’esecuzione di Occidenti’s Karma, alla scorsa edizione del Festival, danzava accanto all’artista. Il bestione, che compare anche nel video della canzone, era piaciuto tanto da destare un interesse che alla lunga ha finito per stancare Gabbani, stufo di essere identificato come “quello della scimmia”. Come anche nel caso di Gabbani – “la scimmia nuda balla” – la presenza di Jones è legata al testo della canzone, che recita “Una vecchia che balla”.