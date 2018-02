L’ultimo tour dell’ex Black Sabbath, il “No More Tours 2”, annunciato lo scorso mese di novembre, si prepara al debutto con una prima manciata di date nordamericane, apripista per quello che per il musicista heavy metal sarà un lungo tour mondiale – già annunciate le successive date in America Centrale e del Sud, Europa e Tel Aviv (Israele) .

Ozzy Osbuorne, che inaugurerà la tournée d’addio il prossimo 27 aprile ad Allentown, Pennsylvania, già aveva precisato che il giro del mondo, che lo terrà impegnato sui palchi fino al 2020, non sarebbe stato l’ultimo appuntamento live con i suoi fan: Ozzy non va in pensione, mai pensato di farlo. Nella conferenza stampa che si è svolta ieri a Los Angeles il Principe delle tenebre e sua moglie hanno ribadito la strada intrapresa dal musicista: “Non mi sto ritirando dal music business; solo che non farò più tour mondiali. Farò concerti”. Anche l’Ozzfest, il festival di heavy metal e hard rock organizzato dal musicista e dalla sua famiglia, continuerà a tenere vivo l’headbanging del popolo metallaro, come la squadra ha confermato. Tra una domanda e l’altra, Ozzy ha spiegato la sua necessità di passare più tempo con la famiglia, ora che ha “qualcosa come settant’anni”.

Nel “No More Tours 2” – il numero due viene dal fatto che il musicista già annunciò un “No More Tour” nel 1992, quando gli fu erroneamente diagnosticata una sclerosi multipla - Ozzy sarà accompagnato dal suo chitarrista di lunga data Zakk Wylde, dal bassista Rob "Blasko" Nicholson, dal batterista Tommy Clufetos e dal tastierista Adam Wakeman.

Il tour d’addio del cantante segue quello dei Black Sabbath – “la storia d’amore più importante della mia vita” -, che con il “The End” tour, durato ben tre anni, hanno messo fine all’attività della band, definitivamente scioltasi lo scorso anno.