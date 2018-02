Mina è tornata a Sanremo: come annunciato ieri, è stato trasmesso il primo nuovo spot della TIM con la sua versione di "Another day of sun" (dalla colonna sonora di "La La Land").

Ecco il video:

L'anno scorso la cantante aveva interpretato "All night" di Parov Stelar, sempre per TIM. La presenza virtuale di Mina continuerà nelle prossime serate, con nuove versioni dello spot. I vertici dell'operatore, sponsor unico del Festival, hanno spiegato ieri in conferenza stampa:

Quest’anno faremo una 'opera digitale in V atti', una storia in cinque puntate sempre, che culminerà sabato sera direttamente sul palco del Festival, dal vivo con una cosa mai vista.

La prima puntata della saga galattica (che vede un'astronave, robot danzanti e la voce di Mauro Coruzzi/Platinette) è andata in onda a metà serata, sempre con Mina che canta "Another day of sun" (e virtualmente intepreta la comandante dell'astronave).