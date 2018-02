Il tour di Frank Zappa sotto forma di ologramma è stato finalmente approvato dagli eredi e prenderà il via entro la fine di quest'anno; ad accompagnare l’ologramma del grande compositore e performer scomparso nel 1993 ci sarà la sua ex band dei The Mothers.

I componenti dei Mothers che faranno la loro comparsa nel tour ologramma includono alcuni dei collaboratori di lunga data di Zappa: Steve Vai, Napoleon Murphy Brock, Ian Underwood, Warren Cuccurullo, Vinnie Colaiuta, Arthur Barrow e Ed Mann. Tra gli altri musicisti presenti nel "The Bizarre World of Frank Zappa Hologram Tour" ci saranno anche i chitarristi Ray White e Mike Keneally, il bassista Scott Thunes, il polistrumentista Robert Martin e il batterista di Zappa Joe "Vaultmeister" Travers.

Ecco cosa ha dichiarato Ahmet Zappa, figlio di Frank e co-amministratore della Zappa Family Trust, l'associazione di eredi che amministra il patrimonio (artistico e non solo):

Essendo un futurista e un appassionato di ologrammi, Frank ha attraversato senza timore i confini come artista e, onorando il suo spirito indomabile, stiamo per rifarlo, 25 anni dopo la sua morte

Nel "The Bizarre World of Frank Zappa Hologram Tour" ci saranno anche alcuni filmati inediti di Frank Zappa nel suo spazio prove a Los Angeles, che nel 1974 è stato trasformato in un palcoscenico per una performance senza pubblico catturata solo dalle telecamere degli operatori. Quel filmato è rimasto nel caveau di Zappa per 44 anni prima di essere portato alla luce per il tour in ologramma.

Il prossimo 23 marzo verrà pubblicato un box set di 7 dischi dedicato alle leggendarie "Roxy performances" di Frank Zappa, la serie di concerti tenuti nel dicembre del 1973 al Roxy Theatre.