I freschi vincitori del premio nella categoria "Pop duo/group performance" agli scorsi Grammy Awards Portugal the Man toccheranno anche l'Italia nel corso del tour in supporto alla loro ultima fatica in studio, "Woodstock" del 2017: la band guidata da Josh Gourley e Zach Carothers sarà infatti di scena il prossimo 3 luglio al Fabrique di Milano. I biglietti per l'evento sono già disponibili sulla piattaforma TicketOne al prezzo di 28,75 euro diritti di prevendita inclusi ma escluse eventuali commissioni addizionali.

Dopo una prima tranche di date in nordamerica che prenderà il via questa sera, martedì 6 febbraio, da Calgary, in Canada, il gruppo si sposterà a partire dal 27 aprile in Australia, per poi fare tappa da fine giugno in Europa, dove si esibirà - tra le altre città - Varsavia, San Gallo (Svizzera), Ewjik (Olanda), Argeles (Francia), Stoccolma, Lisbona, Barcellona, Mosca, Parigi e Londra, dove il prossimo 24 luglio avrà luogo l'ultima data nel Vecchio Continente del loro tour 2018.