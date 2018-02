Per rispondere ai rumor che la volevano in malattia per evitare di esibirsi nella serata di sabato - quella finale - invece che in quella di martedì all'edizione 2018 del Festival di Sanremo, Laura Pausini ha postato sul proprio canale Facebook ufficiale un video dove, con un filo di voce, si scusa con gli organizzatori per aver causato il cambio di programma:

"Questo è il video che avevo registrato ieri sera... sto migliorando eh! Sabato ci sarò", scrive a corredo della clip la star di Solarolo: "Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna! Ahahah grazie dottor Fussi, grazie X Factor Spagna (sabato avremmo dovuto registrare e hanno spostato più di 600 persone per farmi andare al Festival). Grazie Rai, grazie Claudio e grazie a Fiore [Fiorello, ndr] e Ferdi [Ferdinando Salzano, ad di F&P Group, ndr] per il vostro amore. Sabato mi faccio sentire!".