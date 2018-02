Ventitrè anni esatti dopo la sua uscita per Crime Squad/Century Vox, esce, il 23 febbraio, la prima ristampa autorizzata di “SxM”, l’unico disco dei Sangue Misto – Deda, Neffa e Dj Gruff – album storico dell’hip hop italiano.

Per occasione l’artwork originale è stato restaurato dallo stesso autore originario, DeeMo, e il vinile è stato stampato in DDM (Direct Metal Mastering), ossia inciso direttamente nel rame utilizzando un sistema portante ad alta frequenza e delle puntine in diamante, vibranti a più di 40kHz, per facilitare l'incisione e consentire un miglioramento della precisione nei solchi prodotti, con un conseguente miglioramento della resa sonora.

Tannen Records pubblica il disco nella collana Vinili Doppia H in due versioni. La versione standard esce in 2000 copie numerate a mano in vinile nero 180 grammi ed è composta da un doppio LP gatefold con buste interne stampate contenenti i testi, le foto d'archivio e le note di copertina in cui si raccontano dettagli inediti sulla realizzazione del disco. La versione deluxe, invece, esce in 1000 copie numerate a mano in vinile 180 grammi di color verdone acqua e sarà disponibile in esclusiva sul sito ufficiale Dell’etichetta con possibilità di acquistare una sola copia per ordine.

La versione deluxe è composta da un box stampato con le foglie e le lame dell'artwork in rilievo e il logo SxM dorato in stampa a caldo; all’interno, inoltre, è rosso e c’è una fascetta di stoffa per estrarre il contenuto. Il box contiene il gatefold della versione standard e il poster del tour del 1995 (dimensione: 64 x 91,4 cm). Anche in questo caso si tratta di un doppio LP gatefold con buste interne stampate contenenti i testi, le foto d'archivio e le note di copertina in cui si raccontano dettagli inediti sulla realizzazione del disco. Per entrambi le versioni, l’acquisto comprende una download card che permette di scaricare il disco in mp3, WAV e FLAC.

Data l’importanza di questa ristampa, Tannen ha deciso, in accordo con i membri del gruppo, di rimettere, dopo mesi di assenza, il disco su tutte le piattaforme digitali con la copertina originale.

Il pre-order di entrambe le versioni di “SxM” partirà martedì 13 febbraio alle ore 11.00 dallo store del sito ufficiale di Tannen Records.