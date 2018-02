Il prossimo venerdì sera 9 febbraio il conduttore radiofonico Howard Stern renderà omaggio a David Bowie con uno speciale che trasmetterà dalle frequenze della stazione radio satellitare SiriusXM. Manderà in onda le registrazioni di 25 artisti che eseguiranno i loro brani preferiti del musicista inglese scomparso nel gennaio di 2 anni orsono all’età di 69 anni.

Stern ha presentato questa eccezionale serata dicendo: "Ho ascoltato questo speciale per circa due settimane...è un killer. Ci sono alcune grandi band, alcune nuove band, alcune band classiche". Le canzoni di questo omaggio sono state registrate nell'ultimo anno e sono state prodotte dallo storico produttore di Bowie, Tony Visconti.

Ha dichiarato Visconti: "È stato un piacere realizzare circa la metà dei suoi album ed è stato ancora meglio averlo come amico. E sono felice di poter condividere queste fantastiche interpretazioni delle sue canzoni. Non c'è fine a come possono essere interpretate... Questo progetto è molto ambizioso perché le canzoni di David Bowie non sono facili da suonare e cantare per motivi squisitamente tecnici. Ma quanti hanno partecipato sono stati all'altezza del compito".

Tra quanti hanno partecipato a questo tributo ci sono il chitarrista Peter Frampton e il deus ex machina degli Smashing Pumpkins Billy Corgan. Dice Frampton riguardo l’influenza che ebbe Bowie su di lui: “Dave è stato un amico e un mentore per tutta la vita. Ci siamo incontrati per la prima volta quando avevo 12 anni a scuola. Se non mi avesse chiesto di registrare e di andare in tour con lui per il ‘Glass Spider Tour’, so che la mia vita sarebbe stata totalmente diversa. Mi ha riproposto in tutto il mondo come chitarrista, che regalo! Ancora una volta grazie Dave, mi manchi!".

Anche Corgan ha parlato della grandezza di Bowie: “Mentre crescevo Bowie era uno dei miei idoli, conoscerlo quando abbiamo suonato e lavorato insieme è stato un vero onore. Detto questo, “Space oddity” non era una delle mie canzoni preferite di David, ma dopo la sua morte mi ritrovai attratto dal suo canto alienante e cantarla ogni notte è diventato il mio modo di piangere la sua perdita. Alla fine, anch'io mi resi conto di essermi sbagliato su questa storia del maggiore Tom. È davvero fantastica, come nessun'altra."

A seguire la lista degli artisti e delle canzoni da loro interpretate in questo omaggio a Bowie.

Peter Frampton "Rebel Rebel" (Live)

Michael Penn e Aimee Mann "After All"

Greta Van Fleet "The Jean Genie"

Kristeen Young "Moonage Daydream"

Britt Daniel (Spoon) "Never Let Me Down"

Durand Jones & the Indications "Young Americans"

Daryl Hall "Fame"

Corey Taylor "Fashion"

Struts "Suffragette City"

Lisa Loeb "All the Young Dudes"

Sun Kil Moon "John, I'm Only Dancing"

Umphrey's McGee (Feat. Huey Lewis and Jeff Coffin) "Let's Dance"

Jade Bird "Quicksand"

Biffy Clyro "Modern Love"

Todd Rundgren "Life on Mars?"

Bones "I'm Afraid of Americans"

Dawes "Oh! You Pretty Things"

Nikki Lane "Golden Years"

Bleachers "Ziggy Stardust"

Car Seat Headrest "Ashes to Ashes"

Low Cut Connie "Diamond Dogs"

Gogol Bordello "Rock 'N' Roll Suicide"

Shawn Colvin "Heroes"

Garbage "Starman"

William Patrick Corgan "Space Oddity"