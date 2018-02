Ospite della prima serata avrebbe dovuto essere Laura Pausini; ma la cantante ieri ha annunciato sui social di avere una laringite una febbre molto forte. Oggi in conferenza stamp, è stato annunciato che la sua presenza è stata spostata a sabato. Questo il messaggio della cantante:

come avevo promesso ho fatto il possibile in queste ore per riuscire a partire per Sanremo ma la mia laringite purtroppo non mi consente di partecipare al Festival stasera e per qualche giorno dovrò stare a riposo e continuare con le medicine.

Sanremo è troppo importante per me, è casa mia, non ci rinuncio.

Posso confermare quindi che ci sarò, e ci sarò Sabato!

Salirò sul palco dell’Ariston e darò tutta me stessa, non vedo l’ora!