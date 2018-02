A Sanremo 2018 Ron presenta in gara tra i "big" una canzone inedita di Lucio Dalla. Si intitola "Almeno pensami": "Non sapevo che esistesse questa canzone, è stato Baglioni a propormela. Il fatto di portare un brano inedito di Dalla è una cosa eccezionale", dice il cantautore a Rockol. "Almeno pensami", che nella serata dei duetti Ron canterà in coppia con Alice ("Era il personaggio perfetto: è una donna con una storia musicale eccezionale), è una canzone d'amore che ricorda grandi classici di Dalla come "Tu non mi basti mai" e "Cara", con un testo che racconta le distanze tra due persone: "Ah fossi un piccione / che dai tetti vola giù fino al suo cuore / Almeno fossi in quel bicchiere / che quando beve le andrei giù fino a un suo piede / fossi morto tornerei / per rivederla ogni mattina quando esce / avessi il mare in una mano / ce ne andremo via fino al punto più lontano".

La canzone anticipa un nuovo album di Ron in cui il cantautore omaggia il compianto collega reinterpretando alcuni suoi brani simbolo. Ecco la nostra videointervista a Ron:

