Andrea Nardinocchi ha pubblicato un nuovo singolo, il primo dopo tre anni di silenzio. Si intitola "Sanremo amore scusa" e arriva a distanza di qualche giorno dal post con cui il cantautore bolognese ha annunciato il suo ritorno sulle scene discografiche, come indipendente dopo la rottura con la major.

In "Sanremo amore scusa" Nardinocchi sembra ricordare la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2013, tra le "Nuove Proposte" , con "Storia impossibile": fu eliminato dopo la prima esibizione, senza riuscire a raggiungere la finale della categoria. "Che cosa è successo? Come ci sono finito qua / sono sopra il palco ma non sono veramente là / mi hanno detto 'sii carino, bravo, perfetto / ho risposto 'no, non fa per me, non me la sento", canta Nardinocchi. E alla fine del pezzo dice: "Ho deciso di ricominciare da capo e sto partendo".