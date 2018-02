Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa GPC in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

Da martedì 6 a sabato 10 febbraio, dalle ore 15 alle ore 18, L’Isola che non c’era sbarca a Sanremo e porta la sua esperienza ventennale nella città dei fiori animando la sede del Club Tenco con oltre una ventina di eventi, presentazioni e showcase. L’Isola che non c’era darà vita ad un format quotidiano dal titolo “SA(N)REMO SENZA CONFINI”, dove metterà al centro canzoni e artisti che nell’arco di questi sessant’anni sono passati dalla gara sanremese portando un valore aggiunto in termini di qualità. Non sempre e non per forza le canzoni che hanno vinto il festival, ma quelle che più hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana. Il format prenderà vita nella prestigiosa sede del Club Tenco a Sanremo: durante i cinque giorni numerosi gli incontri, filmati, mini-live, interviste, in una staffetta tra giovani artisti e i protagonisti che hanno scritto le tappe fondamentali della nostra canzone d’arte. Il calendario è in via di definizione e tra gli showcase già confermati: Roberta Giallo (martedì 6 febbraio - 15.00), Davide Berardi (martedì 6 febbraio - 15.30), Alice Caioli e Andrea Maestrelli (martedì 6 febbraio - 16.00), MirkoeilCane (martedì 6 febbraio - 16.30), The Crowsroads (martedì 6 febbraio - 17.30), Patrizia Cirulli (mercoledì 7 febbraio - 16.30), Pietruccio Montalbetti (giovedì 8 febbraio - 15.00), Mirco Menna (giovedì 8 febbraio - 16.00), Vittorio De Scalzi (giovedì 8 febbraio – 16.30), Stefano Dall’Armellina (venerdì 9 febbraio – 15.30), Alessio Bonomo (giovedì – 17.30), Lastanzadigreta (venerdì 9 febbraio - 16.00), Luca Tudisca (venerdì 10 febbraio - 16.30), Zuin (venerdì 9 febbraio – 17.15), Francesca Romana Perrotta (venerdì 9 febbraio - 17.30), Assoc. “Mimì sarà” (sabato 10 febbraio – 15.30), Giulia Casieri (sabato 10 febbraio – 16.30), Marta Delfino (sabato 10 febbraio - 17.30). Tra le presentazioni dei libri: “Evviva Sanremo-il Festival tra storia e pregiudizio” di Paolo Jachia e Francesco Paracchini (mercoledì 07 febbraio – 16.00, presenterà Marika Amoretti) e “L’importante è esagerare” di Nando Mainardi (mercoledì 07 febbraio ore 17.15, con interventi musicali di Massimo Schiavon). Tutti i giorni, in apertura di programma, ascolti di brani condivisi e, grazie a VideoBabele.it, anche con cinebox d’epoca con artisti passati in gara a Sanremo (dalle ore 15.00, da mercoledì a sabato).

Ogni giorno, dalle 16 alle 17, ci sarà una diretta streaming condotta da Alex Pierro dal titolo “Il Festival tra Musica e Parole”, disponibile sulle pagine Facebook de L’Isola che non c’era, Radio Sanremo, Paese Roma e Premio Bindi.