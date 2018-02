Da poco tornato sulle scene con la sua ultima fatica solista “Sweetzerland Manifesto”, Joe Perry non sembra invece intenzionato a mettersi al lavoro a un nuovo disco con la band alla quale il suo nome sarà sempre associato, gli Aerosmith. Il chitarrista della formazione di Boston, in un’intervista con la radio SiriusXM, ha ammesso che sfornare nuove canzoni con il gruppo non è tra le sue priorità.

“Abbiamo così tante canzoni che non suoniamo da tanto tempo e altre canzoni che non abbiamo mai suonato, quindi ci sono un sacco di cose da prendere in considerazione quando parli di un nuovo disco”, ha fatto sapere. Perry non ha escluso, però, la possibilità che del materiale già scritto, “che nessuno ha mai sentito prima”, possa essere ripreso in mano dagli Aerosmith, che nel frattempo hanno “rallentato un po’” il modo in cui andavano in tour. Il musicista racconta anche che lui e la voce della band Steven Tyler hanno effettivamente parlato della possibilità di “buttare fuori qualcosa” ma, ancora una volta, l’opzione album sembra lontana: “Non so se abbiamo tempo di fare un disco intero”, ha detto Perry. Pare invece che l’idea di una residency a Las Vegas alle sei corde degli Aerosmith non dispiaccia affatto: “Immagino che lo faremo prima o poi”.

Il chitarrista si esibirà in Italia la prossima estate con Alice Cooper e Johnny Depp, nel supergruppo, attivo dal 2015, che i tre hanno battezzato Hollywood Vampires.