La scorsa primaversa la band hair metal di Los Angeles ha fatto tappa al Live Club di Trezzo sull’Adda - una trentina di km a nord-est di Milano - in occasione dell’edizione 2017 del Frontiers Rock Festival. Ora gli L.A Guns annunciano che la performance di quella domenica 30 aprile solcherà il mercato con il titolo di “Made in Milan” in formato CD, DVD e Blu-ray. Il live sarà disponibile dal 23 marzo, ma nel frattempo la band di Tracil Guns ha regalato ai fan italiani una piccola anticipazione, diffondendo il video dell’esecuzione di “No Mercy”, la traccia d’apertura dell’album d’esordio degli L.A. Guns, datato 1988. Ecco qui la clip dell’esibizione:

Di seguito riportiamo la tracklist del disco live e la scaletta del DVD/Blu-ray.

CD:

01. No Mercy

02. Electric Gypsy

03. Killing Machine

04. Bow Solo/Over The Edge

05. Sex Action

06. Speed

07. One More Reason

08. Kiss My Love Goodbye

09. Don't Look At Me That Way

10. Malaria

11. Never Enough

12. Jelly Jam

13. The Ballad Of Jayne

14. Rip And Tear

DVD/Blu-ray:

01. No Mercy

02. Electric Gypsy

03. Killing Machine

04. Bow Solo/Over The Edge

05. The Bitch Is Back

06. Sex Action

07. Speed

08. One More Reason

09. Kiss My Love Goodbye

10. Don't Look At Me That Way

11. Malaria

12. Never Enough

13. Jelly Jam

14. The Ballad Of Jayne

15. Rip And Tear

L’ultimo album della band, “The Missing Peace”, dello scorso anno, ha riunito Tracii Guns e Phil Lewis per la prima volta dal 2000, accompagnati da Shane Fitzgibbon alla batteria, Johnny Martin al basso e Michael Grant alla chitarra durante il tour.

Ecco il trailer di “Made In Milan”: