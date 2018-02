Ricordate, la scorsa estate, quando ancora nell'opinione pubblica era ben vivo il ricordo della tragedia di Manchester, le interminabili liste di oggetti proibiti per ragioni di sicurezza (anche se furono in molti a domandarsi quale minaccia potesse rappresentare del cibo preparato a casa - dubbio, questo, che poi svanì davanti ai listini esposti dai posti di ristoro) da portare nelle aree adibite a ospitare i concerti?

Beh, se le ricordano anche i Foo Fighters. La band di Dave Grohl, che lo scorso sabato era attesa allo stadio Mount Smart di Auckland, in Nuova Zelanda, è stata messa al corrente del vasto novero di oggetti proibiti dall'organizzazione per garantire la sicurezza agli spettatori dell'evento. Per sdrammatizzare - arte nella quale, lo sappiamo bene, loro sono maestri - l'ex batterista dei Nirvana e i suoi compagni si sono divertiti a diffondere una loro lista di oggetti da mettere al bando in occasione del loro show:

Accanto agli articoli tradizionalmente proibiti - telecamere professionali, bicchieri di vetro, sedie da campeggio, ombrelli, stupefacenti eccetera - i Foos si sono sentiti in dovere di mettere in guardia i propri fan da portare con sé "foto poco lusinghiere di Ryan Seacrest", "latte di cocco artigianale", "pennarelli se non nel numero di due" e "ritagli di giornale denigratori riguardanti Shania Twain".

Che l'elenco sia destinato ad ampliarsi ulteriormente, in vista del passaggio della band in Italia previsto per il prossimo 14 giugno a Firenze?