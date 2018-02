Intervistata dal Corriere della Sera, la diva soul di East Orange, New Jersey, ha rivelato di essere stata scartata dalla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, alla quale aveva il progetto di partecipare insieme all'ex voce dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte per presentare il brano "Sparami".

"E pensare che negli ultimi 20 anni spesso mi avevano invitato come ospite, ma per problemi di agenda o altro non ero mai riuscita a esserci. La canzone con Silvia mi emozionava", ha spiegato Dionne Warwick, che esattamente cinquant'anni fa, nel 1968, era in gara al Festival della Canzone Italiana insieme a Tony Del Monaco con il brano "La voce del silenzio". "Arrivammo 14esimi", ricorda la Warwick: "Questa [partecipazione mancata] sarebbe potuta essere per me una bella rivincita, dato che quella fu un’ingiustizia smentita dal successo internazionale di quel brano".

"Salire sul palco al suo fianco sarebbe stato per me la consacrazione di una carriera", ha dichiarato, dal canto suo, la Mezzanotte: "Ho fatto la gavetta cantando nei locali cercando di non disturbare il pubblico, una lezione che ho imparato dal suo stile. Avevo accettato di presentare il pezzo proprio perché la formula voluta quest’anno da Baglioni senza eliminazioni mi avrebbe tolto dagli imbarazzi con lei".