Di seguito pubblichiamo un comunicato diffuso dall'Ufficio Stampa RAI in occasione della sessantottesima edizione del Festival di Sanremo:

“Le 5 giornate di Sanremo”, cioè come viaggiare in sicurezza sull’onda delle canzoni del più atteso evento musicale dell’anno. Dal 6 al 10 febbraio prossimi la playlist di Rai Isoradio verrà arricchita dai successi che hanno fatto grande la storia di questo festival così amato dagli Italiani. Anche quest’anno, dalle 20,30 del 6 febbraio, uno scatenato Federico Biagione, in compagnia delle voci storiche di Rai Isoradio, sarà al timone dell’altro Sanremo, il festival segreto. Con curiosità, aneddoti, gossip e commenti a caldo, arricchiti dai giudizi degli esperti e dalle voci dei corrispondenti Rai che si collegheranno in diretta da New York a Mosca, da Londra a Gerusalemme e da Berlino a Nairobi. “Isoradio è sempre più giovane e sempre più dedicata ai giovani. Con “Le 5 giornate di Sanremo”, vogliamo ancora una volta sostenere questo grande sforzo produttivo che la Rai compie ormai da 68 anni. Inoltre è un’occasione particolare per proseguire nella ricerca di un nuovo linguaggio radiofonico. In primo piano vi è sempre la ‘mission’ del canale con l’invito alla sicurezza e a una guida responsabile e attenta, ma soprattutto con appelli ai giovani automobilisti, nostri interlocutori privilegiati”, dice Danilo Scarrone, direttore di Rai Isoradio.