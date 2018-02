Sarà davvero la "Farewell Performance" quella che il già sodale di Art Garfunkel terrà il prossimo 15 luglio a Hyde Park, nel centro di Londra: lo staff di Paul Simon ha ufficializzato oggi il calendario del tour d'addio, ultimo giro di concerti che il settantaseienne cantautore di Newark terrà prima di ritirarsi dalle scene.

"Mi sono chiesto spesso come sarebbe stato raggiungere il punto in cui avrei considerato di portare la mia carriera di performer a una naturale conclusione", ha spiegato l'artista in un comunicato: "Adesso lo so. E' in parte inquietante, in parte esilarante, ma anche un sollievo. Amo fare musica, la mia voce è ancora forte, e il mio gruppo è un insieme molto legato di musicisti straordinariamente dotati. Penso alla musica di continuo. Sono molto grato di avere avuto una carriera appagante e, naturalmente, soprattutto di avere avuto un pubblico che ha sentito qualcosa nella mia musica che ha toccato il suo cuore".

La serie di concerti verrà inaugurata a Vancouver, in Canada, il prossimo 16 maggio: dopo venti date negli Stati Uniti la tournée dirigerà alla volta del Vecchio Continente, dove sbarcherà a Stoccolma, in Svezia, il prossimo 30 giugno, per poi proseguire verso Oslo (primo luglio), Copenhagen (il 3), Anversa (il 5), Amsterdam (il 7), Manchester (il 10), Glasgow (l'11) e Dublino (il 13), per poi chiudere definitivamente i battenti a Londra il 15 luglio.